Yeni yıla böyle girdik! Hoş geldin 2023
Türkiye genelinde 2023 yılına yurttaşlar kutlama yaparak girdi, yılbaşı kutlamaları yurdun dört bir yanında coşkulu bir şekilde gerçekleşti.
Tüm yurtta 2023 yılına coşkuyla girildi. Başta İstanbul olmak üzere yurttaşlar birçok kentin merkezi yerlerinde yeni yıla 'merhaba' dedi.
Türkiye genelinde 2023 yılına yurttaşlar kutlama yaparak girdi. Binlerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın ettiği görüldü.
Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal'de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
2022 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakırken, 2023 yılı için umudumuzu yeniliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına doğru ilerlerken, 2023 yılının herkese güzellikler getirmesini diliyoruz...
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