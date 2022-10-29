Yeşilçam'ın sultanı Şoray, Mardin'de açık hava sinemasında sevenleriyle rol aldığı filmi izledi

29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:29

Şoray, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi Kasımiye Medresesi'nin altında bulunan Açık Hava Sineması'nda her hafta bir filmin gösterime sunulduğu etkinliğe katıldı.

Yaklaşık bin metrekare alanda kurulu Mezopotamya Ovası'na nazır açık hava sinemasında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Şoray'la birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ünlü sanatçının filmlerini izlerken bazen mutlu olduklarını bazen de hüzünlendiklerini aktaran Demirtaş, "Mardin birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, farklı dillerin, dinlerin kültürlerin huzur içerisinde yaşadığı bir kent. Bu huzurlu kentte hoş geldiniz. Ülkemizin sultanı Şoray ile Kara Gözlüm filmini hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

Şoray ise kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere teşekkür etti.

Hoşgörünün, kardeşliğin, medeniyetlerin kültürlerin kaynaştığı Mardin’e yıllardan beri büyük bir arzuyla gelmeyi istediğini dile getiren Şoray sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel insanlarla birlikte olmayı çok istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Sıcacıksınız, harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Daha önce burada filmim oynanmış. Bir fotoğraf gördüm, arkada Mardin ışıkları içinde benim perdede yüzüm kocaman. O kadar sevdim ki o fotoğrafı. Keşke orda olsaydım dedim. O kadar çok istedim ki arkasından Mardin’den davet geldi. Çok teşekkür ediyorum, inanmıyorum burada olduğuma, çok mutluyum."

Türkan Şoray, daha sonra 1970 yılında çekilen ve kendisinin de başrolde oynadığı "Kara Gözlüm"ü hayranlarıyla izledi.