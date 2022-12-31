Yılbaşı akşamı televizyonda neler var?

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

‘BENDEN NE OLUR’ VE ‘ATA DEMİRER GAZİNOSU’

Yönetmenliğini Murat Şenöy’ün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci ve Elçin Afacan’ın yer aldığı “Benden Ne Olur?” filmi bugün saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.

TV’de ilk kez yayınlanacak komedi filminde; Sertab Bal (Hazal Kaya), istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika’nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği “Senden hiçbir şey olmaz” sözlerinin üzerine, “Benden ne olur herkese göstereceğim” diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harekete geçen Sertab’ın ünlü oyuncu Soner (Onur Tuna) ile ilişkisi planlarının altüst olmasına neden olur...

Ardından “Ata Demirer Gazinosu” saat 22.30’da, FOX izleyicilerinin evine konuk olacak.

Mizah ve müziği buluşturan “Ata Demirer Gazinosu”nda Türk sanat müziğinden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuvara sahip komedyen Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.

MÜZİSYEN ÇAYAN’DAN YENİ YILA ÖZEL



Lara Çayan, yeni yılın gelişini en sevdiği sanatçıların şarkılarıyla kutlamak istedi. Dört şarkılık, akustik bir video serisi yaptı. Çayan, kendi iki bestesinin dışında, Mor ve Ötesi’nden “Yardım et” ve Zakkum’dan “Anlıyorsun” şarkılarını yorumladı.

“Bu yıla veda ederken umarız bizi evlerinize konuk eder, izlersiniz. Herkese aydınlık bir 2023 dileriz” diyerek şarkıları paylaşan Lara Çayan, yeni yılda da yeni şarkılar ve konserlerle bizlerle YouTube üzerinden buluşacak.



O ZAMAN ŞARKI SÖYLEMEK LAZIM!



O Ses Türkiye (Yılbaşı Özel) saat 20.00’de TV8’de yayınlanacak.

Yılbaşı özel programında Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Danla&Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.



‘YILBAŞI GECESİ’



Senaryosunu Gülse Birsel’in, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın üstlendiği Disney Plus filmi “Yılbaşı Gecesi” dün dijital platform üzerinden yayınlanmaya başladı.

Yapımını BKM’nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor. Filmin konusu şöyle: Günlerdir sevdikleriyle birlikte yılbaşı gecesini kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı yılbaşı gecesini kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur.