Beyazıt'ta dinciler 'geleneği' bozmadı: Yılbaşı kutlamalarına karşı toplandılar
Anadolu Gençlik Derneği üyeleri yılbaşı kutlamalarına karşı Beyazıt Meydanı'nda sloganlar atarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Müslümana muhitinin ahvaliyle hemhal olmak, salih amele iştirak etmek yakışır" denildi.
Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması olarak bilinen Anadolu Gençlik Derneği, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda yılbaşı kutlamalarına karşı bir araya geldi.
Cuma namazı sonrası toplanan grup, burada bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Müslüman, arzın dört bir yanında; Doğu Türkistan'da, Keşmir de Filistin de ve diğer müslüman coğrafyalarda kardeşleri zulm görürken kendisini uçucu hazların pençesinde tutsak eden değil, kardeşlerinin derdiyle dertlenendir. Kendi ülkesinin sokakları nice fukára ile dolup taşarken yine o sokaklarda hiçbir şey yokmuş gibi tiyatro oynayıp türlü çirkin zevklerin ve ziyanın yuvalandığı bu sokaklarda yılbaşı kutlamalarına katılarak kendini uyuşturmak değil, Müslümana muhitinin ahvaliyle hemhal olmak, salih amele iştirak etmek yakışır" dedi.
Grup daha sonra sloganlar atarak dağıldı.
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