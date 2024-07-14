Zülfü Livaneli'nin Minima Moralia albümü yayımlandı

Yayınlanma: 14.07.2024 - 14:54

Güncelleme: 14.07.2024 - 14:54

Zülfü Livaneli’nin eserlerinden oluşan "Minima Moralia" albümü tüm dijital müzik marketlerde yayımlandı.

Henning Schmiedt’in küratörlüğü ve düzenlemesiyle hazırlanan albüm, Zülfü Livaneli’nin yayınlanan ilk oda müziği eserlerini içeriyor.



Albüm, iki enstrüman arasındaki samimi diyaloğu vurgulayarak düet sanatını keşfediyor.

Minima Moralia’da, çelloda Ulrich Maiss ve Erman Imayhan ile piyanoda Henning Schmiedt yer alıyor. İkili birlikte, Livaneli’nin ikonik melodilerine hayat vererek şiirsel bir ifade ve canlı renklerle dolu hassas bir atmosfer yaratıyor. Albümdeki 16 parça müzikal aforizmalar ve küçük denemeler gibi hissettiriyor, kısa, çağrıştırıcı kompozisyonlarda derin duyguları yakalıyor. Albümde ayrıca kanun virtüözü Halil Karaduman’ın yer aldığı özel bir bis parçası da bulunuyor.

Zülfü Livaneli tarafından seçilen Minima Moralia başlığı, filozof Theodor Adorno’dan esinleniyor.



