1.5 yıllık evlilik tek celsede bitmişti: İrem Helvacıoğlu'ndan manidar gönderme

"Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024 tarihinde hayatını birleştirdiği işletmeci Ural Kaspar ile olan evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktaladı.



2025 yılında kızları Sora’yı kucaklarına alarak anne-baba olma sevinci yaşayan çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Geçtiğimiz kasım ayında boşanma kararı alan ikili, tek celsede yollarını ayırdı.

TÜRBE ZİYARETİ VE SOYADI KARARI GÜNDEM OLMUŞTU

Anlaşmalı olarak boşanan İrem Helvacıoğlu’nun, ayrılık sonrası soluğu bir türbede alması ve kızına kendi soyadını vermesi sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı. Takipçilerinden büyük destek gören Helvacıoğlu’nun, boşanma sonrası sergilediği yüksek enerji ve neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

'SİMLİ YAPIŞTIRICI' GÖNDERMESİ

Güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. VHS efektli videoda yer alan metinler, eski eşine bir gönderme olarak yorumlandı:

"Parlıyorsun, ışıldıyorsun. Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme. Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!"

URAL KASPAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU: "HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

İrem Helvacıoğlu'nun bu manidar paylaşımı ve sosyal medyada yükselen iddiaların ardından Ural Kaspar cephesinden yanıt gecikmedi. Avukatı aracılığıyla bir kamuoyu bilgilendirmesi yayımlayan Kaspar, boşanma sürecinin hukuka uygun tamamlandığını belirterek açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:



"Müvekkilimiz Sn. Ural Kaspar hakkında sosyal medya platformlarında yapılan bazı yorum ve paylaşımlar tarafımızca yakından takip edilmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, müvekkilimiz ile eski eşi arasındaki boşanma süreci karşılıklı anlaşma ve mutabakat çerçevesinde hukuka uygun şekilde tamamlanmıştır.

Buna rağmen, gerçek dışı, yanıltıcı ve kişilik haklarını zedeleyici nitelikteki İçerik, yorum, mesaj ve sosyal medya paylaşımlarının devam ettiği görülmektedir. Müvekkilimizin özel hayatına ve kişilik haklarına yönelik bu tür saldırılar hukuken kabul edilemez niteliktedir.

Bu kapsamda, ilgili kişi ve sosyal medya hesapları hakkında gerekli tespitler tarafımızca yapılmakta olup; müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, kişilik haklarını ihlal etmekte olan Türk Ceza Kanunu kapsamında suç unsuru teşkil eden, iftira ve hakaret içerikli tüm sosyal medya paylaşımları nedeniyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca müvekkilimiz Sn. Ural KASPAR'ın kişilik haklarının ihlali sebebiyle her ttürlü dava hakkımızı saklı tutmaktayız. Bununla birlikte hukuka aykırı İçeriklerin kaldırılması ve erişimin engellenmesi amacıyla ilgili platformlar ve yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular da ivedilikle yapılacaktır.

Hiçbir kişinin veya hesabın anonimlik perdesi arkasına saklanarak hukuka aykırı fiillerde bulunamayacağını özellikle hatırlatmak isteriz.

Kamuoyundan, doğruluğu teyit edilmemiş içerik ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini önemle rica ederiz."





