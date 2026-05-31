'Akasya Durağı'nda 18 yıl sonra büyük kriz: Melek Baykal ile Fatih Uçan adliyelik oldu!

Bir döneme damga vuran ekranların uzun soluklu dizisi ‘Akasya Durağı’nda birlikte rol alan usta sanatçı Melek Baykal ile Fatih Uçan arasındaki gerilim adliyeye taşındı. Dizide ‘Ali Kemal’ karakterine hayat veren Fatih Uçan’ın, geçmişte ‘Taksici Melahat’ karakterini canlandıran Melek Baykal hakkında ortaya attığı iddialar tırmanarak yargı krizine dönüştü. Uçan, verdiği bir röportajda Baykal’ın, rol arkadaşı Zeynep Dörtkardeşler’e sette tokat attığını iddia etmişti.

Hürriyet'in haberine göre, usta oyuncu Melek Baykal, bu iddiaların ardından hukuki süreç başlattı. Uçan’ın kendisine açıkça iftira attığını ve toplum önündeki itibarını zedelediğini belirten Baykal, avukatı Bilal Küçükşengün aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

"AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTI YAPILMIŞTIR"

Melek Baykal’ın avukatı Bilal Küçükşengün tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, müvekkilinin kamuoyu önünde hedef gösterildiği ve haksız bir karalama kampanyasına maruz kaldığı şu sözlerle ifade edildi:

“Fatih Uçan bir gazeteye verdiği röportajda müvekkilin Zeynep Dörtkardeşler’e tokat attığını ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmiştir. Bunlar külliyen gerçek olmayan beyanlardır. Nitekim ismi geçen Zeynep Dörtkardeşler de bu iddiaları kesin ve net bir dille yalanlamıştır. Uçan, müvekkili kamuoyu önünde küçük düşürmüş, psikolojik şiddet ve ısrarlı takip eyleminde bulunmuştur. Müvekkilin huzur ve sükununu bozan, iftiralarda bulunan ve kişilik haklarını ağır biçimde zedeleyen Fatih Uçan’dan şikâyetçiyiz.”





KARŞI ATAK GECİKMEDİ: "BEN DE ONDAN DAVACIYIM!"

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla adliyeye gelerek ifade veren Fatih Uçan ise geri adım atmadı ve iddialarının arkasında durdu. Melek Baykal’ın açıklamaları yüzünden mağdur olduğunu ileri süren Uçan, kendisinin de karşı dava açacağını belirterek şu savunmayı yaptı:

“Melek Hanım’ın Zeynep Dörtkardeşler’e attığı tokat sonrası bütün sette büyük bir sessizlik olmuştu. Bu tokat senaryo gereği ya da dizi icabı atılan bir tokat değildi. Zeynep Hanım ezberini unutup o an role giremediği için, Melek Baykal’ın yorulmasından kaynaklanan, tamamen kamera arkası bir durumdu. Melek Baykal yaptığı açıklamalarla beni halka yalancı ve iftiracı olarak kötü gösterdi. Bu süreçte sosyal medya hesaplarım bile kapandı. Ben bunu asla hak etmedim, bu yüzden ben de kendisinden şikayetçiyim ve davacı olmak istiyorum.”