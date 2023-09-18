Annesinden Turabi'ye azar!

Survivor All Star 2024’ün 7. yarışmacısı Turabi, yarışmaya dahil olduktan sonra yaptığı açıklamayla gündem olmaya devam ediyor. Rakiplerine de meydan okuyan yarışmacıya ilk tepki annesinden geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:05
Annesinden Turabi'ye azar!
Abone Ol google-news

Yarıştığı dönemde performansı, sözleri ve tartışmalarıyla Survivor’a damga vuran Turabi Çamkıran Survivor All Star 2024 sezonu yarışmacıları arasına da katıldı.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Turabi, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi anlatmıştı.

Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi daha sonra ise rakiplerine meydan okuduğu birçok paylaşım yapınca şimdiden annesini kızdırdı. Annesinin attığı "Dilin dursun lan" yazılı mesajı paylaşan Turabi, "Anadan yaklaşık 3 saatlik fırça yedim. Artık kimseye laf atmayacağım. Söz verdim. Laflarımı adaya saklayacağım. Ama yine de istisnalar kaideyi bozabilir" ifadelerini kullandı.

‘HASTA YATAĞIMDAN KALKIP HAZIRLANMAMA DEĞSİNLER’

Ilıcalı’nın 13 Eylül’de yaptığı paylaşımın ardından Turabi Çamkıran bir kez daha Survivor’da mücadele etmenin heyecanını takipçileriyle paylaşırken rakiplerine de meydan okumuştu. Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Turabi, Ilıcalı’ya seslenerek, "Rica etsem yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler.’’ ifadelerini kullanmıştı.


Player Alanı
Turabi Çamkıran survivor all star survivor

İlgili Haberler

Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz nereli? Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor? Yasin Obuz'un restoranı nerede?

Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yasin Obuz nereli? Survivor Yasin Obuz ne iş yapıyor? Yasin Obuz'un restoranı nerede?
Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Sahra Işık ne iş yapıyor? Sahra Işık Survivor'a kaç kere katıldı?

Sahra Işık kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Sahra Işık ne iş yapıyor? Sahra Işık Survivor'a kaç kere katıldı?
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün 3 yeni yarışmacısını birden açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün 3 yeni yarışmacısını birden açıkladı

En Çok Okunan Haberler