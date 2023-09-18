Annesinden Turabi'ye azar!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:05

Güncelleme: 18.09.2023 - 14:05

Yarıştığı dönemde performansı, sözleri ve tartışmalarıyla Survivor’a damga vuran Turabi Çamkıran Survivor All Star 2024 sezonu yarışmacıları arasına da katıldı.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Turabi, Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmeyi anlatmıştı.

Daha önce iki kez şampiyon olan Turabi daha sonra ise rakiplerine meydan okuduğu birçok paylaşım yapınca şimdiden annesini kızdırdı. Annesinin attığı "Dilin dursun lan" yazılı mesajı paylaşan Turabi, "Anadan yaklaşık 3 saatlik fırça yedim. Artık kimseye laf atmayacağım. Söz verdim. Laflarımı adaya saklayacağım. Ama yine de istisnalar kaideyi bozabilir" ifadelerini kullandı.

‘HASTA YATAĞIMDAN KALKIP HAZIRLANMAMA DEĞSİNLER’

Ilıcalı’nın 13 Eylül’de yaptığı paylaşımın ardından Turabi Çamkıran bir kez daha Survivor’da mücadele etmenin heyecanını takipçileriyle paylaşırken rakiplerine de meydan okumuştu. Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Turabi, Ilıcalı’ya seslenerek, "Rica etsem yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler.’’ ifadelerini kullanmıştı.