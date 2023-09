Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün 3 yeni yarışmacısını birden açıkladı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:49

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:49

Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ilıcalı, son olarak kadroya dahil olan 3 ismi daha duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Ilıcalı, "Survivor’ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.