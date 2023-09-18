Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün 3 yeni yarışmacısını birden açıkladı
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak 3 yeni ismi daha duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor 2024 All Star kadrosu da Acun Ilıcalı açıklamalarıyla netleşiyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ilıcalı, son olarak kadroya dahil olan 3 ismi daha duyurdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Ilıcalı, "Survivor’ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Survivor’ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum.@tv8 @survivorturkiye #Survivor #SurvivorAllStar #Survivor2024 #TV8 #SahraIşık @yasinobuzresmi #GizemMemiç pic.twitter.com/5exvR7D38X— Acun Ilıcalı (@acunilicali) September 18, 2023
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