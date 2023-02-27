Erdoğan, Adıyaman’da depremzede çocuklara para dağıttı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘helallik’ istediği deprem bölgesi Adıyaman’da çocuklara para dağıttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da, çocuklara para dağıttı.
Bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman’a giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 'depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını' belirterek "helallik" istemişti.
RİZE'DE DE ÇAY DAĞITMIŞTI
Erdoğan, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de yurttaşlara otobüsten çay fırlatmıştı.
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