Erdoğan, Adıyaman’da depremzede çocuklara para dağıttı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 23:47

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 23:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da, çocuklara para dağıttı.

Bugün beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adıyaman’a giden Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 'depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını' belirterek "helallik" istemişti.

RİZE'DE DE ÇAY DAĞITMIŞTI

Erdoğan, 14 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Rize sel felaketinde de yurttaşlara otobüsten çay fırlatmıştı.