Birce Akalay'dan 'Serdar Bilgili ile aşk' iddiasına yalanlama
Oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile görüntülenmesinin ardından ortaya atılan 'aşk' iddialarına yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Akalay, "Çok sevdiğim bir dostum" açıklamasında bulundu.
Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Birce Akalay, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldığı eski Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ile aşk yaşadığı söylenen oyuncu, katıldığı etkinlikte sessizliğini bozdu.
"SERDAR BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR DOSTUM"
Son zamanlarda Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizilerinden başarısıyla alkış toplayan oyuncu, En İyi Dijital Dizi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü almak için törene giden Akalay, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Ödülden dolayı mutlu olduğunu belirten Akalay, Bilgili'yle aşk yaşadığı yönündeki iddiaya da cevap verdi.
Hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan Akalay, "Serdar benim çok sevdiğim bir dostum ve arkadaşım. Bizlerin yanında bazı insanları gördüğünüz zaman yakıştırıyorsunuz. Yalnız bir insan olduğum için çok doğal. Menajer ve iletişim danışmanımdan haberin doğrusunu öğrenmelerine rağmen aşk haberlerini yapanlara kırgınım. Ben her zaman neyse onu söyledim, çekinmedim de gocunmadım da" dedi.
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