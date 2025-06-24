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Can Yaman ve yeni sevgilisi DJ Sara Bluma'dan kırmızı halıda samimi pozlar

Can Yaman ve yeni sevgilisi DJ Sara Bluma'dan kırmızı halıda samimi pozlar

24.06.2025 10:53:00
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Haber Merkezi
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Can Yaman ve yeni sevgilisi DJ Sara Bluma'dan kırmızı halıda samimi pozlar

‘Erkenci Kuş’ dizisiyle ünlenen Can Yaman, Global Series Festival 2025’e sevgilisi DJ Sara Bluma ile birlikte katıldı. Çiftin kırmızı halıdaki romantik anları dikkat çekti.

'Erkenci Kuş' dizisiyle yıldızı parlayan ve 2020 yılında radikal bir karar alarak yurt dışına yerleşen Can Yaman, kariyerine bir süredir İtalya’da devam ediyor.

Ünlü oyuncu, önceki gün düzenlenen Global Series Festival 2025’e katıldı. Festivalde yeni dizisi 'Sandokan'ın tanıtım çalışmalarını sürdüren Yaman, kırmızı halıda ilgi odağı oldu.


Can Yaman’a kırmızı halıda, yeni sevgilisi DJ Sara Bluma eşlik etti. Çift, el ele yürüyerek poz verdi. Yaman, bir ara sevgilisini kırmızı halı üzerindeki koltuğa oturttuktan sonra kucağına alarak objektiflere romantik pozlar verdi.

Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncunun kırmızı halıdaki samimi halleri sosyal medyada da gündem oldu.

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