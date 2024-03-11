Can Yaman eline sepeti aldı, kadınlara çiçek dağıttı
Dünyaca ünlü oyuncumuz Can Yaman Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Portekiz’de kadın hayranlarıyla geçirdi.
Nisan ayında "Sandokan" dizisinin çekimlerine başlayacak olan Can Yaman aradaki süreyi yardım çalışmalarına ayırdı.
Can Yaman For Children adlı bir dernek kuran ve yardıma muhtaç çocukların imdadına koşan Yaman, derneğin yardım turu kapsamında Emekçi Kadınlar Günü’nü Portekiz’in Porto kentinde kadın hayranlarıyla geçirdi.
Centilmen kimliğiyle dikkat çeken Can Yaman eline çiçek sepeti alıp kadın hayranlarına çiçek dağıttı. Ay sonunda derneği adına düzenlediği tur kapsamında Brezilya’ya gidecek olan oyuncunun yakasındaki mimoza ise dikkat çekti.
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