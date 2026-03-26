Cansever'den haber var: Bugün ilik nakli olacak!

"Kime Bu İnat", "Sen de Gittin" ve "Ağla Gözbebeğim" gibi unutulmaz eserlerle bir döneme damga vuran Cansever (Dzansever Dalipova), sağlık mücadelesinde dönüm noktasına ulaştı. Birkaç ay önce kendisine koyulan lösemi teşhisini hayranlarıyla paylaşan sanatçı, bir süredir sahne çalışmalarına ara vererek Almanya’daki tedavisine odaklanmıştı.

UYGUN DONÖR BULUNDU

Hastalığın duyulmasının ardından tüm sevenlerini yasa boğan Cansever, geçtiğimiz haftalarda beklenen müjdeli haberi vermişti. Kendisi için uygun iliğin bulunduğunu açıklayan sanatçı, operasyon için hazırlık sürecine girmişti. 19 Mart’tan bu yana hastanede müşahede altında tutulan 58 yaşındaki şarkıcı, ameliyat saatinin gelmesiyle birlikte son hazırlıklarını tamamladı.

AMELİYAT ÖNCESİ DUYGUSAL MESAJ

Hastane odasından paylaştığı videoda son halini takipçileriyle paylaşan Cansever, metanetiyle dikkat çekti. Sanatçı paylaşımında; "Gördüğünüz gibi hastanedeyim. Bugün ilik nakli olacağım; dualarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullanarak sevenlerinden manevi destek istedi.

SANAT DÜNYASI KENETLENDİ

Cansever’in bu zorlu yolculuğunda sanatçı dostları da onu yalnız bırakmadı. Sosyal medya paylaşımının altına binlerce destek mesajı yağarken, ünlü isimler de şifa dileklerini iletti:

Işın Karaca: "Gelmiş geçmiş olsun."

Aleyna Tilki: "Şifalar dilerim, sizi çok seviyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak."

Lara: "Ablam yanındayız. Dualarımız seninle."

Tarık Mengüç: "Acil şifalar diliyorum."