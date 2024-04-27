Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu

"Cem Yılmaz'ın sahne performansında Hasan Can Kaya'ya yönelik sert sözlerine yanıt veren genç komedyen, Yılmaz'ı 'veteran komedyen' olarak nitelendirmişti. Bu tartışma, sosyal medyada da yankı uyandırmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 21:22
Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya tartışmasına Şahan Gökbakar da dahil oldu
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Cem Yılmaz, CMXXIV gösterisiyle sahnelere dönüş yapmış ve performanslarıyla gündemde kalmaya devam etmişti. Ancak son gösterisinde Hasan Can Kaya'nın konuşmasına atıfta bulunarak genç komedyeni hedef almıştı.

Hasan Can Kaya'nın "veteran" çıkışından sonra sessizliğini bozmasıyla birlikte, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminden bir sahneyi paylaşması dikkat çekti ve bu paylaşımın Hasan Can Kaya'ya gönderme olduğu konuşulmaya başlandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR DA KATILDI

Bu atışmaya Şahan Gökbakar da katılarak tarafını belli etti.

Cem Yılmaz'ın, Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" yorumuna yanıt olarak G.O.R.A.'dan bir sahneyi paylaşmasıyla başlayan atışmaya, Şahan Gökbakar da katılarak destek verdi.

Gökbakar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programını izlediği görüldü. Gökbakar paylaşımına, "1 saat müsade edin, biraz gülüp geliyorum" notunu düşerek Kaya'yı etiketledi.


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