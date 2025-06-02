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Çocuklar Duymasın’ın ‘Havuç’u Furkan Kızılay sessiz sedasız evlendi

Çocuklar Duymasın’ın ‘Havuç’u Furkan Kızılay sessiz sedasız evlendi

2.06.2025 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çocuklar Duymasın’ın ‘Havuç’u Furkan Kızılay sessiz sedasız evlendi

"Çocuklar Duymasın" dizisinin Havuç’u olarak tanınan Furkan Kızılay, 5 yıllık sevgilisi Tutku Yılmaz ile sessiz sedasız evlendi. Nişanlandıkları 19 Mayıs’tan kısa süre sonra nikâh masasına oturan çiftin düğününden ilk kareler paylaşıldı.

Bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın ile tanınan ve "Havuç" karakteriyle hafızalara kazınan Furkan Kızılay, 5 yıllık sevgilisi Tutku Yılmaz ile dünyaevine girdi. 19 Mayıs’ta nişanlanan çiftin düğünü, gözlerden uzak ve sade bir şekilde gerçekleşti.


MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Survivor yarışmasıyla da geniş bir hayran kitlesi edinen Kızılay, kariyerine müzik ve oyunculukla devam ederken özel hayatını genellikle göz önünde yaşamamayı tercih etti. Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan düğünle birlikte Furkan Kızılay, yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle hayatını birleştirdi. Düğünden paylaşılan ilk karede Kızılay’ın mutluluğu gözlerinden okundu.


ÇOCUKLAR DUYMASIN İLE HAYATIMIZA GİRDİ

2002 yılında yayın hayatına başlayan ve yıllar boyunca farklı sezonlarla ekranda kalan Çocuklar Duymasın, Türk dizi tarihinde önemli bir yer edindi.


Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç gibi isimlerin yer aldığı dizide Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü.

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