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Evlendikten 8 ay sonra Pınar Deniz'den soyadı hamlesi

Evlendikten 8 ay sonra Pınar Deniz'den soyadı hamlesi

27.05.2025 11:46:00
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Haber Merkezi
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Evlendikten 8 ay sonra Pınar Deniz'den soyadı hamlesi

Geçtiğimiz yıl Roma'da evlenen Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, 31 Mart’ta oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına aldı. Deniz, anneliğin tadını çıkarırken sosyal medya hesabında soyadını "Yıldırım" olarak güncelledi.

Geçtiğimiz Eylül ayında İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, evliliklerinin ardından ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin oğulları Fikret Hakan, 31 Mart 2025’te dünyaya geldi.

İLK AÇIKLAMA BABADAN GELDİ

Doğum sonrası ilk açıklama babadan geldi. Kaan Yıldırım, “Oğlumuz dünyaya geldi, Fikret Hakan. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Biliyorsunuz, ilk süreçler biraz yorucu oluyor, özellikle anne için. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


PINAR DENİZ, SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Annelik heyecanını yaşayan Pınar Deniz ise kısa süre önce oğlunun ilk fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak mutluluğunu gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle dikkat çekti. Deniz, profil adını “Pınar Deniz Yıldırım” olarak güncelledi.


Bu hamlesiyle hem eşine hem de yeni hayatına dair anlamlı bir adım atan oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İlgili Konular: #Pınar Deniz #Kaan Yıldırım

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