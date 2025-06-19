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Demet Akalın'dan Alişan'a nostaljik doğum günü kutlaması

Demet Akalın'dan Alişan'a nostaljik doğum günü kutlaması

19.06.2025 10:42:00
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Haber Merkezi
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Demet Akalın'dan Alişan'a nostaljik doğum günü kutlaması

Alişan, 49. yaş gününde hem dostlarından hem de eşinden duygusal mesajlar aldı; en dikkat çeken kutlama ise Demet Akalın ve Buse Varol'dan geldi.

Şarkıcı Alişan, bugün 49 yaşına girdi. Ünlü ismin doğum gününde yakın dostlarından ve ailesinden duygusal kutlama mesajları geldi.

“BİR GENÇLİK HİKAYEMİZ VAR”

Alişan’ın yakın arkadaşı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni yaşında hep gül kankim, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki dostum, sırdaşım, kardeşimsin” ifadelerini kullandı. Akalın, yıllar önce Alişan ile çekilen bir fotoğrafı da “Bir gençlik hikayemiz var be. İyi ki doğdun.” notuyla paylaştı.


EŞİNDEN ROMANTİK KUTLAMA

Alişan’ın eşi Buse Varol ise duygusal bir mesajla doğum gününü kutladı: “Canım kocacım, yol arkadaşım iyi ki doğdun. Çocuklarımızla kutlayacağımız sağlıklı yaşların olsun. Kalbindeki merhameti, sevgiyi hak edecek insanlarla, dostlarla beraber olmanı diliyorum yeni yaşında. Seni çok seviyorum, fazla söze gerek yok, iyi ki sen.” Varol, doğum günü pastasını da sosyal medyada paylaşarak kutlamayı takipçileriyle paylaştı. Pastadaki detaylar ise dikkat çekti.


Alişan ile oyuncu Buse Varol, “DOSTLAR MAHALLESİ” adlı dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021 yılında ise kızları Eliz’i kucaklarına almıştı.

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