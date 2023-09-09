Dilan Polat’a eşinden servet değerinde hediye: Uçak aldı

Engin Polat evlilik yıl dönümünde eşi Dilan Polat‘a uçak hediye etti. Engin Polat’ın hediyesi kısa sürede gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 20:56
Dilan Polat’a eşinden servet değerinde hediye: Uçak aldı
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İş insanı Engin Polat, lise aşkı olan Dilan Polat ile 2007’de dünya evine girdi. Güzellik merkezi sahibi iş insanı ve sosyal medya fenomeni olan Dilan Polat ile evliliklerinde sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor.

Evliliklerinin 13’ncü senesinde olan Polat çifti evlilik yıl dönümlerini kutlarken Engin Polat, eşi Dilan Polat için uçak aldığını sosyal medyada paylaştı.

Evlilik yıldönümü hediyesi olarak paylaşılan uçak sosyal medyada kısa sürede viral oldu.


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Dilan Polat

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