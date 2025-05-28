Doğum gününde yakın dostunu unutmadı: Armağan Çağlayan Metin Arolat'ı andı

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı mekânda fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 52 yaşında hayatını kaybetmişti.

Arolat için ilk olarak İstanbul Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlenmiş, ardından memleketi İzmir’de Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.





ÖLÜM NEDENİ: KALP KRİZİ

Geçtiğimiz haftalarda Metin Arolat’ın otopsi raporu açıklandı. Sabah’ın haberine göre, raporda Arolat’ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi. Ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu belirtildi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

28 Mayıs 1972 doğumlu olan Metin Arolat’ın bugün doğum günü. Yakın dostu Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arolat’ı andı. Çağlayan, “Çok özledim oralet... Doğum günün kutlu olsun.” notunu düştü.





METİN AROLAT KİMDİR?

1972 yılında İzmir’de dünyaya gelen Metin Arolat, Mevlana’nın 23. kuşak torunu olarak biliniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a taşınan Arolat, burada bir reklam ajansında çalışmaya başladı. Ardından Amerika’ya giderek reklamcılık eğitimi aldı.

1995 yılında çıkardığı Ayrılık Olmaz albümüyle müzik kariyerine adım atan Arolat, hem şarkıcılık hem yönetmenlik yaparak dikkat çekti. Yine Bir Başıma, Kabul Et, Lütfen Yaz Gelsin, Çok Daha Ötesi, Karavan gibi pek çok albüm ve single’a imza attı. Aynı zamanda birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.