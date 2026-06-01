Dua Lipa ve Callum Turner Londra’da evlendi: Sırada Sicilya’da 3 gün 3 gece sürecek dev düğün var!

Müzik dünyasında küresel bir ikon haline gelen Dua Lipa ile sinema dünyasının yükselen ismi Callum Turner, birlikteliklerini resmiyete dökerek dünyaevine girdi. Popüler kültürün yakından takip ettiği ünlü çift, pazar sabahı Londra’daki tarihi Old Marylebone Town Hall’da gerçekleştirilen samimi ve gözlerden uzak bir resmi nikâh töreniyle yemin etti.

Cumhuriyet’in kültür-sanat ve magazin dünyasındaki küresel gelişmeleri doğru ve nitelikli aktarma anlayışı doğrultusunda edinilen bilgilere göre; yaklaşık 30-40 dakika süren bu özel tören, çiftin önümüzdeki hafta İtalya’da yapacağı büyük kutlama öncesindeki resmi prosedürü tamamlamak adına gerçekleştirildi.

SCHİAPARELLİ TASARIMIYLA GELİN ŞIKLIĞI

Nikah töreninde sade ama çarpıcı bir şıklık tercih eden Dua Lipa, özel tasarım beyaz bir Schiaparelli etek-ceket takımıyla kamera karşısına geçti. Tarzını beyaz eldivenler, göz kamaştırıcı bir Bulgari kolye ve ünlü şapkacı Stephen Jones imzalı geniş kenarlı beyaz bir şapkayla tamamlayan Lipa, moda otoritelerinden tam not aldı. Nikah boyunca çiçeği burnunda çiftin neşeli ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

"YILIN MAGAZİN DÜĞÜNÜ" SİCİLYA'DA: YILDIZLAR AKIN EDECEK

Londra'daki bu mütevazı resmi nikah, aslında önümüzdeki hafta İtalya’da yaşanacak dev organizasyonun ilk adımıydı. Çifte yakın kaynaklar, önümüzdeki hafta Sicilya’nın başkenti Palermo’da yapılacak olan ve perşembeden cumartesiye kadar 3 gün sürecek kutlamaları şimdiden “yılın magazin düğünü” olarak tanımlıyor. En az bir yıldır gizlilik içinde planlandığı öğrenilen bu görkemli düğün için hiçbir masraftan kaçınılmadı.

İddialara göre çift, Tiren Denizi manzarasına sahip dünyaca ünlü lüks Villa Igiea otelinde konukları için koca bir katı tamamen kapattı. Ana düğün töreninin ise Bagheria’da bulunan ve büyüleyici mimarisiyle bilinen 17. yüzyıldan kalma tarihi Villa Valguarnera’da yapılacağı öne sürüldü.

DAVETLİ LİSTESİNDE KİMLER VAR?

3 gün 3 gece sürecek bu görkemli İtalya düğünü, sanat ve moda dünyasının adeta resmi geçidine sahne olacak. Davetliler arasında müzik efsanesi Elton John, ünlü yapımcı Mark Ronson ve pop müziğin popüler ismi Charli XCX gibi figürlerin yanı sıra; moda dünyasına yön veren Donatella Versace ile Simon Porte Jacquemus gibi isimlerin de yer alması bekleniyor.