Dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi: Mister Global 2026 birincisi Türkiye'den!

Uluslararası erkek güzellik yarışmalarının prestijli organizasyonları arasında yer alan Mister Global'in 2026 yılı finali Tayland'da gerçekleştirildi. 2014 yılından bu yana Tayland'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı.





10 Ekim 2026 tarihinde Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da düzenlenen büyük finalde, dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda birincilik için mücadele etti. Yaklaşık 10 gün süren kamp dönemi boyunca çeşitli etkinlik, sunum ve değerlendirme aşamalarından geçen yarışmacılar, final gecesinde jüri karşısına çıktı.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte son üçe kalan Dilhan Divrikli, sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak Mister Global 2026 unvanının sahibi oldu.





OYUNCULUK KARİYERİ HEDEFLİYOR

Daha önce Türkiye'de düzenlenen modellik yarışmalarında da dereceleri bulunan Divrikli; köklü aile bağlarıyla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine dayanıyor. Yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdüren ve dört dil konuşabildiği belirtilen genç modelin, modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiği ve gelecekte profesyonel oyunculuk kariyeri hedeflediği ifade edildi.