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Evlilik sona erdi, sessizlik bozuldu: Britney Spears'ın eski eşinden dikkat çeken açıklamalar

Evlilik sona erdi, sessizlik bozuldu: Britney Spears'ın eski eşinden dikkat çeken açıklamalar

3.06.2025 09:30:00
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Haber Merkezi
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Evlilik sona erdi, sessizlik bozuldu: Britney Spears'ın eski eşinden dikkat çeken açıklamalar

Ünlü şarkıcı Britney Spears ile oyuncu Sam Asghari'nin iki yıllık evliliği Aralık ayında resmen sona erdi. Asghari, evlilik sözleşmesini kendisinin istediğini belirterek, "Ondan faydalanan biri olmak istemedim" dedi. Boşanmanın ardından Spears, bir daha kimseyle birlikte olmayacağını açıkladı.

Skandallarıyla sık sık gündeme gelen ünlü pop yıldızı Britney Spears, oyuncu ve model Sam Asghari ile olan evliliğini geçtiğimiz Aralık ayında resmen sonlandırdı. 2022 yılında dünyaevine giren çiftin, evlilik öncesinde imzaladıkları sözleşme sayesinde Asghari’nin boşanma sürecinde herhangi bir maddi talepte bulunmadığı belirtildi.

Asghari, Trading Secrets adlı podcast programına konuk olarak evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Evlilik sözleşmesi fikrinin kendisinden çıktığını belirten Asghari, “Ondan evlilik sözleşmesi yapmasını istedim. Onun korunduğundan emin olmak istedim çünkü hayatı boyunca herkes ondan yararlanmaya çalıştı. Hayatında olan ve ondan faydalanmayan tek bir kişi bile tanımıyorum. Çok üzücü bir durum. Ben de o insanlardan biri olmak istemedim.” ifadelerini kullandı.

SADECE BİR KLİP SETİNDE TANIŞTIK

Britney Spears’tan faydalanan biri olarak görülmenin kendisini nasıl etkilediği sorulan Asghari, bu etiketlemeye kızmadığını ifade etti. İkilinin tanışma sürecini anlatan Asghari, “Dışarıdan bakıldığında, yaş ve şöhret farkını görebiliyorum. Ama gerçekçi olmak gerekirse, onunla müzik klibinin setinde tanıştık.” dedi.

Asghari, ilişki süresince kendisine gelen bazı önemli iş tekliflerini reddettiğini de iddia etti. Boşanma sürecinde ise Spears’ın Asghari'nin birkaç aylık kira masraflarını karşıladığı biliniyor.

Ağustos 2023’te Sam Asghari, Spears’a boşanma davası açmış ve gerekçe olarak “şiddetli geçimsizlik”i göstermişti.

SPEARS: “HAYATIMDA BİR DAHA ERKEK OLMAYACAK”

Boşanmanın ardından Britney Spears, Paul Richard Soliz ile kısa süreli ve inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Ancak çiftin Nisan ayında yollarını ayırdığı bildirildi. Spears, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bekarım” diyerek ilişkisine son noktayı koymuş ve “Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!” sözleriyle dikkat çekmişti.

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