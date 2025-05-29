Filistin destekçileri Gal Gadot'un film setinde protesto gösterisi düzenledi

Filistin destekçisi göstericiler, İsrailli oyuncu Gal Gadot’un Londra’daki film setinde protesto düzenledi.

BBC’nin haberine göre, oyuncu yeni filmi The Runner'ın çekimlerini sürdürürken gerçekleşen gösterilerde beş kişi gözaltına alındı.

Gal Gadot, geçtiğimiz aylarda Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda onurlandırıldığı törende de protestolarla karşılaşmıştı.

40 yaşındaki Gadot, Wonder Woman, Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu ve Batman v Superman: Adaletin Şafağı gibi yapımlarla tanınıyor. Oyuncu, geçmişte yaptığı açıklamalarda İsrail’e destek verdiğini ifade etmişti.