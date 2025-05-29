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Filistin destekçileri Gal Gadot'un film setinde protesto gösterisi düzenledi

Filistin destekçileri Gal Gadot'un film setinde protesto gösterisi düzenledi

29.05.2025 16:56:00
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Haber Merkezi
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Filistin destekçileri Gal Gadot'un film setinde protesto gösterisi düzenledi

İsrailli oyuncu Gal Gadot, yeni filminin çekimleri sırasında Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Londra’daki gösterilerde beş kişi gözaltına alındı.

Filistin destekçisi göstericiler, İsrailli oyuncu Gal Gadot’un Londra’daki film setinde protesto düzenledi.

BBC’nin haberine göre, oyuncu yeni filmi The Runner'ın çekimlerini sürdürürken gerçekleşen gösterilerde beş kişi gözaltına alındı.

Gal Gadot, geçtiğimiz aylarda Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda onurlandırıldığı törende de protestolarla karşılaşmıştı.

40 yaşındaki Gadot, Wonder Woman, Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu ve Batman v Superman: Adaletin Şafağı gibi yapımlarla tanınıyor. Oyuncu, geçmişte yaptığı açıklamalarda İsrail’e destek verdiğini ifade etmişti.

İlgili Konular: #Filistin-İsrail #Gal Gadot

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