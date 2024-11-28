Yakutistan'da bulundu: 30 bin yaşında! 'Tüyleri ve pençeleri hala sağlam...'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:07

Kalıntılar, Sibirya’nın Yakutistan bölgesindeki Badyarikha Nehri kıyısında, donmuş toprak tabakasının içinde bulundu. Yapılan incelemelerde, bu yavru kılıç dişli kedinin kafası, ön kolları, pençeleri ve göğüs bölgesinin bir kısmının mükemmel şekilde korunduğu görüldü.

Araştırmacılar, bu keşfin paleontoloji tarihinde bir ilk olduğunu belirtti. Moskova’daki Rus Bilimler Akademisi’nden A.V. Lopatin ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada, bu fosilin, günümüzde yaşayan hiçbir hayvan türüyle doğrudan bir benzerlik taşımadığı ifade edildi.

ÜÇ AYLIK BİR YAVRU

Bilim insanları, kalıntıların yaklaşık üç haftalık bir yavruya ait olduğunu ve aynı yaşta bir modern aslan yavrusuyla karşılaştırmalar yaptıklarını açıkladı. Araştırmalar sonucunda, kılıç dişli kedinin daha geniş pençeler, daha küçük kulaklar, daha büyük bir ağız açıklığı ve oldukça güçlü ve kalın bir boyun bölgesine sahip olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bu farklılıkların boyun bölgesindeki büyük kas hacmiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Ayrıca, bu kedinin günümüz kedilerinden farklı olarak şok emici karpal pedlere (pençe altı yastıkları) sahip olmadığını da keşfettiler. Bunun, kar ve buz üzerinde yürümeye uyum sağlamak için bir adaptasyon olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, bilim insanları, bu kedinin Homotherium cinsine ait olduğunu belirtti. Homotherium cinsi, 12 milyon ila 10 bin yıl önce Kuzey Amerika ve Avrupa’da yaşamış kılıç dişli kedileri kapsayan bir tür olarak biliniyor.

DOĞANIN KORUYUCUSU: PERMAFROST

Bu keşif, Arktik bölgesindeki donmuş toprak tabakası olan permafrostun koruyucu etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Sibirya’nın dondurucu iklimi, tarih öncesi hayvanların mükemmel şekilde korunmasını sağlarken, bilim insanlarına geçmişe dair eşsiz bir pencere sunuyor.

Bilim insanlarının bu keşfi, tarih öncesi ekosistemler ve soyu tükenmiş türlerin yaşamı hakkında daha fazla bilgi edinmemize olanak tanıyor. Her yeni bulgu, doğanın şaşırtıcı sırlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.