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Gizem Karaca bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Gizem Karaca bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

29.05.2025 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gizem Karaca bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Oyuncu Gizem Karaca, şimdilerde ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Heyecanı günden güne büyüyen Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Daha önce Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturmuştu.


Mutlu evliliklerini sürdüren çift, şimdi ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Hamilelik sürecini heyecanla yaşayan Karaca, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada normal doğum yapacağını ve doğumun İzmir’de gerçekleşeceğini belirtmişti.


Sosyal medya hesabından sık sık hamilelik pozlarını paylaşan 32 yaşındaki oyuncu, bu kez bebeğinin cinsiyetini duyurdu. Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte verdikleri pozda müjdeli haberi paylaşan Karaca, bir kız bebek beklediklerini açıkladı.


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