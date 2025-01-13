Setlerden uzak kalmıştı... Oyuncu Gizem Karaca anne oluyor!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 14:40

Güncelleme: 13.01.2025 - 14:40

Güzel Köylü, Şampiyon, Organik Aşk, Ay Lav Yu Tuu ve Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, anne olmaya hazırlanıyor. Karaca ile eşi Kemal Ekmekçi, bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren ve bu sezon gelen projeleri geri çeviren Gizem Karaca, geçtiğimiz haftalarda hamile olduğu iddialarını doğruladı. 32 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda ilk pozlarını paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Karaca, fotoğrafına "Yandan ben" notunu ekledi.

"HİÇBİRİ UMRUMDA DEĞİL"

Gizem Karaca, hamilelik sürecine dair şu açıklamayı yaptı:

"Hayatım boyunca 'Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyor mu? Onu yeme, bunu içme...' Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyifli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."

Ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetini henüz paylaşmadı ancak hamileliğinin tadını çıkardığını dile getirdi.