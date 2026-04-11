Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Şimdiye gayrimenkul zengini olurdum'

'Aşk-ı Memnu' ve 'Adını Feriha Koydum' gibi efsaneleşen yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, kariyerinin perde arkasındaki duygusal yükleri anlattı. Henüz reşit olmadan adım attığı sanat dünyasında sürekli eleştirilerin odağında kalan Kaya, kendisiyle barışma hikayesini samimi sözlerle dile getirdi.

"KENDİME HARCADIĞIM PARAYLA ZENGİN OLURDUM"

Yıllarca başkalarının gözüyle kendine baktığını itiraf eden Kaya, kişisel gelişim ve terapi süreçlerine harcadığı emeği ve maddi kaynağı şu sözlerle ifade etti:

"Kendimi sevmeyi ve kabul etmeyi o kadar zor öğrendim ki... Benim terapiste, reikiciye, enerjiciye, NLP’ciye verdiğim paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum. Kendime harcadım o parayı ben. Hazal olarak kendimi kabul etmeye ve bunu sevmeye harcadım."

"DIŞARIDAN KENDİME BAKA BAKA YILLARIM GEÇTİ"

Sosyal medyanın ve kamuoyunun acımasız eleştirilerine dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncu, 17-18 yaşlarından beri üzerinde hissettiği baskının altını çizdi. Kendi mutluluğunu uzun süre sorgulamadığını belirten Kaya, yaşadığı dönüşümü şöyle özetledi:

"Çünkü 17-18 yaşımdan beri benimle ilgili söylenmeyen laf yok. O kadar zor ki... Çünkü dışarının gözüyle bakıyorsun kendine. 'Sen mutlu musun, iyi misin?' sorusu hiç yok. Daha yeni üç yıldır 'Bir dakika ya' demeye başladım ve bu bana o kadar iyi geliyor ki."