İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen türkücü İbrahim Tatlıses‘in seçim paylaşımı dikkat çekti. Tatlıses, Şanlıurfalılara seslenerek "Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun” dedi.
Geçmişte AKP’den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses bu kez attığı tweet’le gündeme geldi.
Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa’da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette… Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye’ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum; bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Kullanıcılar Tatlıses’in tweet’inde bahsettiği ‘doğru karar’ın ne olduğunu sordu.
Sevgili Türkiyem ve sevgili ş.Urfam siyaset Türkiye Ş.Urfamda tabiri cayız ise( TIRŞİK ) aşına dönmüş vaziyette manasını sorun urfalılar bilir Türkiyeye ve Ş. Urfalı hemşehrilerime söylüyorum bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz vermediniz herkese geçmiş olsun.!!— İbrahim Tatlıses (@imparatoribo) March 27, 2023
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