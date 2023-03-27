İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı

AKP'ye yakınlığıyla bilinen türkücü İbrahim Tatlıses‘in seçim paylaşımı dikkat çekti. Tatlıses, Şanlıurfalılara seslenerek "Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 18:08
İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı
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Geçmişte AKP’den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses bu kez attığı tweet’le gündeme geldi.

Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa’da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette… Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye’ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum; bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar Tatlıses’in tweet’inde bahsettiği ‘doğru karar’ın ne olduğunu sordu.


Seçim seçimler İbrahim Tatlıses

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