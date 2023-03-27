İbrahim Tatlıses’ten ‘seçim' paylaşımı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 18:08

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 18:08

Geçmişte AKP’den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses bu kez attığı tweet’le gündeme geldi.

Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa’da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette… Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye’ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum; bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar Tatlıses’in tweet’inde bahsettiği ‘doğru karar’ın ne olduğunu sordu.