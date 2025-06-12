İkinci kez kendinden 40 yaş büyük biriyle evlenmişti... Meltem Miraloğlu'ndan şoke eden iddialar: 'Beni PKK kampına götürdüler'

“Hayat Devam Ediyor” dizisiyle Türkiye’de tanınan ve ardından kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medyada yayınlanan bir video ile tekrar gündeme geldi. Türkiye'de dizi teklifleri alamadığı için ABD'ye yerleşen ve 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile evlenen Miraloğlu, daha sonra çeşitli iddialarla adından söz ettirmişti. Grady'nin vefatının ardından yeniden evlenen ve bu kez de kendisinden 40 yaş büyük biriyle nikah masasına oturduğu öğrenilen oyuncu, son videosunda oldukça çarpıcı iddialar ortaya attı.

Miraloğlu, ABD’de medya maskesi altında suç işlendiğini ileri sürdü. Basın aracılığıyla kırmızı bayraklı suçların örgütlü bir şekilde kapatıldığını söyleyen oyuncu, bu yapıların kendisini hedef aldığını ifade etti. Açıklamasında, “Amerika Birleşik Devletleri'nde örgütlenerek kırmızı bayraklı suçlar işleyen, bu suçları da basın adı altında kapatmaya çalışan bir grup tarafından hedef alındım. Bu kişiler tüm dünyada haberlerimi kullanarak suç işledi” ifadelerini kullandı.

SUİKASTÇI YAPMAK İSTEDİLER

Daha da dikkat çekici olan iddiası ise, ABD’de ilk kez yüz yüze tanıştığı, yaş ortalaması 60 ile 85 arasında değişen bir grup kişi tarafından suikastçı yapılmak istenmesiydi.

Bu kişilerle bağlantılı şahısların kendisini siyasi amaçlarla adam öldürmeye teşebbüs, insan ticareti, tecavüz, ölümle tehdit, darp, belgede sahtecilik, psikolojik şiddet, bilişim suçları ve kişisel bilgilerin izinsiz ele geçirilmesi gibi çok sayıda suça zorladığını belirtti. Miraloğlu, yaşadığı tüm bu olaylarla ilgili olarak New Jersey Camden’daki Michelle Cohen Federal Supreme Court’a resmi şikayette bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"TEDAVİ EDİLMEZSEM ÖLECEĞİM"

Sağlık durumuna da dikkat çeken oyuncu, Amerika’ya yerleşmesinin ardından ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirtti. “Yakın zamanda tedavi edilmezsem öleceğimden endişeleniyorum” diyen Miraloğlu, fiziksel ve psikolojik olarak zor günlerden geçtiğini söyledi.

"TEK BAŞIMA DAĞA GÖNDERİLDİM"

Videodaki en çarpıcı anlatılardan biri de, Türkiye’de oynadığı “Hayat Devam Ediyor” dizisinin ardından sinema çekimleri bahanesiyle Kuzey Irak’a gönderildiği süreç oldu.

Oyuncu, burada kendisine Türk karşıtı PKK örgütünün askeri üstlerinde, PKK militanı rolüyle kamera karşısına geçmesinin sağlandığını iddia etti. Bu projeye menajeri Harika Uygur’un yönlendirmesiyle dahil olduğunu, ancak kendisine başta sadece bir aşk hikayesi anlatıldığını ifade eden Miraloğlu, “Ben hiç ama hiç Kürtçe bilmiyorum. Senaryoyu Kuzey Irak’ta senaristten alacaksın denilerek tek başıma dağlara gönderildim. Karşımda silahlı, asker üniformalı kişiler vardı” şeklinde konuştu.

Bu süreç boyunca büyük baskı altında kaldığını ve ölüm tehditleri aldığını belirten oyuncu, projeden çıkmak istediğinde ise menajeri tarafından yalnız bırakıldığını ve ilişkilerinin sona erdiğini söyledi. “Filmdeki karakterimin çıkarılmasını istedim. Menajerimin cevabı, sözleşmenin iptali ve tüm bağlarımızın koparılması oldu” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını aktardı.

Miraloğlu’nun iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Oyuncu, ABD’de hukuki destek aldığı avukatı Metin’in de Irak’taki proje ekibiyle yakın ilişkileri olduğunu sonradan öğrendiğini belirtti. “Elimde bu dostlukların kanıtları var. Bunu daha önce bilmiyordum” diyen Miraloğlu, mesleğinin bilinçli olarak yok edildiğini savundu.

Sosyal medyada hızla yayılan bu video, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Miraloğlu’nun açıklamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.