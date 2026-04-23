İrem Helvacıoğlu’ndan boşanma sonrası ilk açıklama: 'Kızım ve kadınların desteğiyle parlıyorum'

23.04.2026 11:27:00
İş insanı Ural Kaspar ile yollarını ayıran ve kızına kendi soyadını vermesiyle hukuk mücadelesinde dikkat çeken bir karara imza atan oyuncu İrem Helvacıoğlu, boşanma sonrası sessizliğini bozdu.

Ekim 2024’te dünya evine giren ancak geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar arasındaki davanın detayları magazin dünyasında çokça konuşulmuştu. Kaspar’ın nafaka ve tazminat ödemeyi reddetmesi üzerine Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verme şartıyla masadan uzlaşarak kalkmıştı. Velayeti anneye verilen küçük Sora, artık annesinin soyadını taşıyacak.

"ÇOĞUNLUĞU KADIN OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Boşanma sürecinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir teşekkür mesajı yayımlayan usta oyuncu, özellikle kadın dayanışmasına vurgu yaptı:

"Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Şimdi daha da parlıyorum."

KIZI SORA İLE DAYANIŞMA MESAJI

Paylaşımında kızı Sora ile olan karesine de yer veren Helvacıoğlu, kızının kendisine güç verdiğini belirterek "Kalbim yine tam destek verdi annesine" notunu düştü. 

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te dünyaya gelen kızı Sora ile ilk fotoğraflarını paylaşarak annelik sevincini takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun Ural Kaspar ile 1,5 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından sosyal medyada paylaşımlar savaşı başladı. Helvacıoğlu'nun "simli yapıştırıcı" göndermesi sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi ve bir haftalık bebeğiyle kaldırımda yürürken motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Başına 12 dikiş atılan Helvacıoğlu, "Kızımızı koruyabildiğimiz için şükrediyoruz, hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.