Işın Karaca 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dediği için sınır dışı edildi!

Ünlü sanatçı Işın Karaca, ailesiyle birlikte turistik gezi amacıyla gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da beklemediği bir engelle karşılaştı. Pasaport kontrolü sırasında ülkeye girişi engellenen Karaca, Yunan makamları tarafından sınır dışı (deport) edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşarak yaşadıklarını anlatan Karaca, havalimanında kendisine bir turist gibi değil, adeta bir "düşman" gibi davranıldığını ifade etti.

KARA LİSTEYE ALINMA GEREKÇESİ: İZMİR MARŞI

Karaca’nın açıklamalarına göre, giriş engelinin arkasında yıllar önce Gümülcine’de verdiği bir konser yatıyor. O konser sırasında sahnede "Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadesini kullanması ve İzmir Marşı’nı seslendirmesi nedeniyle Yunanistan tarafından kara listeye alındığını belirten sanatçı, eşi ve kızının girişine izin verilmesine rağmen kendisinin geri gönderildiğini vurguladı.

"BU MİLLİ BİR MESELEDİR"

Havalimanında saatlerce bekletildiğini ve temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını ileri süren ünlü isim, elindeki resmi belgeleri göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda gördüğüm en büyük saçmalık. Bir sanat faaliyetinden dolayı, milli duygularımızı dile getirdiğimiz için bu muameleyi görmek demokratik bir yaklaşımla bağdaşmaz. Bu artık kişisel bir durum değil, milli bir meseledir."

Türkiye’ye geri gönderilme sürecini anbean takipçileriyle paylaşan Işın Karaca, Yunan makamlarının sanata ve ifade özgürlüğüne yönelik bu kısıtlayıcı tutumunu sert bir dille eleştirdi. Olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Yunanistan'ın sergilediği bu tavır büyük tepki topladı.