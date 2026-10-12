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Kim Kardashian'dan sevgilisi Lewis Hamilton'a destek: Yarış alanının yıldızı oldu

Kim Kardashian'dan sevgilisi Lewis Hamilton'a destek: Yarış alanının yıldızı oldu

12.10.2026 17:19:00
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Haber Merkezi
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Kim Kardashian'dan sevgilisi Lewis Hamilton'a destek: Yarış alanının yıldızı oldu

Realite şov yıldızı Kim Kardashian, Formula 1 pilotu sevgilisi Lewis Hamilton'a destek olmak için Singapur Grand Prix'sine katıldı. Pembe tarzıyla dikkat çeken Kardashian, yarış boyunca sevgilisini tribünden destekledi.

Dünyaca ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian, Formula 1 pilotu sevgilisi Lewis Hamilton'ı desteklemek üzere Singapur Grand Prix'sine çıkarma yaptı. Sezonun kritik yarışlarından biri olan Singapur Grand Prix'sinde paddock alanında boy gösteren 45 yaşındaki yıldız, şık tarzıyla yine tüm gözleri üzerine çekti.

Baştan aşağı bebek pembesi tonlarındaki kıyafetiyle dikkat çeken Kardashian, şeffaf uzun eteği ve uyumlu aksesuarlarıyla yarış alanının en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Paddockta hayranlarına el sallayarak selam veren ünlü isim, heyecan dolu yarışın ardından sevgilisi Hamilton ile bir araya geldi.

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UZUN SÜRELİ ARKADAŞLIKTAN ROMANTİZME

Yılın başından bu yana haklarında aşk iddiaları bulunan ve ilişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen çift, daha önce de Monaco Grand Prix'sinde birlikte objektiflere takılmıştı. İlişkileri romantik bir boyuta evrilmeden önce uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları bulunan ikili, sosyal medya paylaşımları ve aile tatilleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlgili Konular: #Kim Kardashian #Lewis Hamilton

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