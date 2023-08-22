Öykü Serter 'Kısmetse Olur'dan ayrıldı, yeni sunucu belli oldu
Öykü Serter, bir süredir sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur Aşkın Gücü programından ayrıldı. Serter'in yerine Beyaz TV'deki programından ayrılan Ebru Şancı geldi.
Ekranlara bir süre ara veren Öykü Serter, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasını sunmaya başladı. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı Kısmetse Olur ile setlere dönen Serter, eylül ayında sezon finali yapmaya hazırlanan yarışmadan ayrıldı. Serter'in yerine de Ebru Şancı getirildi.
SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN AYRILIP KISMETSE OLUR'A GEÇTİ
Kendine has tarzı ve başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiren Öykü Serter, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde Kısmetse Olur kadrosundan ayrıldı.
Eylül ayında sezon finali yapması planlanan yarışmanın yeni sunucusu da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ebru Şancı oldu.
Sivri dili ve eğlenceli yorumlarıyla bilinen Şancı, Instagram hesabından Kısmetse Olur'un yeni sezonu için başvuruların başladığı duyurduğu paylaşımlar yapmaya başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- Bakanlıktan açıklama geldi
- Motorine dev zam geldi!
- Yargı kararını verdi...
- Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklama
- Otobüsün son görüntüleri ortaya çıktı
- Kantaronun olağanüstü faydalarını keşfedin
- Citi’den dolar/TL tahmini