Öykü Serter 'Kısmetse Olur'dan ayrıldı, yeni sunucu belli oldu

Öykü Serter, bir süredir sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur Aşkın Gücü programından ayrıldı. Serter'in yerine Beyaz TV'deki programından ayrılan Ebru Şancı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 09:07
Öykü Serter 'Kısmetse Olur'dan ayrıldı, yeni sunucu belli oldu
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Ekranlara bir süre ara veren Öykü Serter, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasını sunmaya başladı. 9 erkek ve 9 kadının yarıştığı Kısmetse Olur ile setlere dönen Serter, eylül ayında sezon finali yapmaya hazırlanan yarışmadan ayrıldı. Serter'in yerine de Ebru Şancı getirildi.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ'DAN AYRILIP KISMETSE OLUR'A GEÇTİ

Kendine has tarzı ve başarılı sunuculuğuyla adından söz ettiren Öykü Serter, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde Kısmetse Olur kadrosundan ayrıldı. 

Eylül ayında sezon finali yapması planlanan yarışmanın yeni sunucusu da Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ebru Şancı oldu. 

Sivri dili ve eğlenceli yorumlarıyla bilinen Şancı, Instagram hesabından Kısmetse Olur'un yeni sezonu için başvuruların başladığı duyurduğu paylaşımlar yapmaya başladı.


Öykü Serter Kısmetse Olur Kısmetse Olur: Aşkın Gücü

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