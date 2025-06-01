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Mahsun Kırmızıgül'den Harbiye çıkışı: 'Parayı veren herkes konser verebilir'

Mahsun Kırmızıgül'den Harbiye çıkışı: 'Parayı veren herkes konser verebilir'

1.06.2025 16:12:00
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Haber Merkezi
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Mahsun Kırmızıgül'den Harbiye çıkışı: 'Parayı veren herkes konser verebilir'

Mahsun Kırmızıgül, Harbiye Açıkhava konserlerinin artık eski prestijini yitirdiğini belirterek, "Parayı veren herkes sahne alabiliyor, hiçbir özelliği kalmadı" sözleriyle dikkat çekti.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yaz konserlerinin başlamasıyla birlikte sahne alan isimler arasına katılması beklenen Mahsun Kırmızıgül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı, Harbiye'nin eski prestijini yitirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Harbiye artık herkesin çıktığı sıradan bir yer haline geldi. Çok da önemli değil ama benim için önemli olan şu; buradaki gazino fiyatlarıyla Harbiye mukayese edilemez. Onun için herkesin gelebileceği bir yer."

Kırmızıgül, konser mekanının ticari bir alana dönüştüğünü savunarak sözlerine şöyle devam etti:
"Parayı veren herkes Harbiye Açıkhava’da konser verebiliyor. Yer ayarlıyorsunuz, sponsorun varsa gidiyorsun kiralıyorsun. Hiçbir özelliği kalmadı."

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