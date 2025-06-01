Mahsun Kırmızıgül'den Harbiye çıkışı: 'Parayı veren herkes konser verebilir'

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yaz konserlerinin başlamasıyla birlikte sahne alan isimler arasına katılması beklenen Mahsun Kırmızıgül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı, Harbiye'nin eski prestijini yitirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Harbiye artık herkesin çıktığı sıradan bir yer haline geldi. Çok da önemli değil ama benim için önemli olan şu; buradaki gazino fiyatlarıyla Harbiye mukayese edilemez. Onun için herkesin gelebileceği bir yer."

Kırmızıgül, konser mekanının ticari bir alana dönüştüğünü savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Parayı veren herkes Harbiye Açıkhava’da konser verebiliyor. Yer ayarlıyorsunuz, sponsorun varsa gidiyorsun kiralıyorsun. Hiçbir özelliği kalmadı."