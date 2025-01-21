Mahsun Kırmızıgül yaşanan faciayı anlattı: 'Çığlıklar duyuluyordu'

Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:31

Güncelleme: 21.01.2025 - 17:36

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın sonrasında incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin sayısının 66’ya, yaralı sayısının ise 51’e yükseldiğini söyledi.

"YANGIN SESLERİYLE UYKUMUZDAN UYANDIK"

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, yangın sırasında Kartalkaya'da olduğunu belirtti. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sömestir tatilinde kızımla birlikte iki gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çokluklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı.

"HAFIZALARIMIZDAN UZUN SÜRE SİLİNMEYECEK"

Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki, her felakette olduğu gibi, bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor."