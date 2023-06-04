Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan'dan yeni paylaşım
Geçen günlerde kendisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ ile boşanan Arzum Onan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Onan, boşanmanın ardından Foça'da soluklandı.
Ünlü oyuncular Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok" ifadelerini kullanan Onan, soluğu Foça'da aldı.
Onan'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
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