Mehmet Aslantuğ'dan 'yeni aşk' iddialarına açıklama

Yakın zamanda boşanan oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan hakkında çıkan yeni aşk iddialarına açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:43
Mehmet Aslantuğ'dan 'yeni aşk' iddialarına açıklama
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Arzum Onan'la anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar'la aşk yaşadığı iddia edildi.

Mehmet Aslantuğ geçen ay sonunda 27 yıllık eşi Arzum Onan‘la tek celsede boşanmış ve Beykoz Adliyesi‘ndeki duruşmaya Onan‘la el ele gelmesi çok konuşulmuştu. Bugün oyuncunun Gain‘in eski sahibi Gözde Akpınar’la aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar‘la ilgili soruya “Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum” ifadelerini kullandı.

Gözde Akpınar’ın da Aslantuğ’la tanışmadığı, avukatıyla tekzip yayınlatmak için harekete geçtiği belirtildi. 


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