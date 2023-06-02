Ankara'da hareketli hafta sonu: Kılıçdaroğlu 'Kurultay MYK'si' atayacak

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:10

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:11

Seçimlerin ardından kurmaylarıyla sık sık bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki partisinin MYK'sini son kez topladı.

Toplantıda MYK üyelerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, üyelerin istifa taleplerini de kabul etti. Kılıçdaroğlu bugün milletvekilleriyle, yarın Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelecek.

Toplantılarla seçimlerin ardından partisinin kendisine yönelik bakışını bir anlamda test eden Kılıçdaroğlu'nun, seçimler dolayısıyla bir yıl ertelenen kurultay takvimini de başlatmaktan yana olduğu belirtiliyor.

BÜYÜK KURULTAY YEREL SEÇİMLER SONRASINA KALABİLİR

Kurultay takvimi, yarın Parti Meclisi'nde alınacak karar doğrultusunda temmuz sonunda başlarsa, 38'inci büyük kurultayın ekimin son haftasında veya kasım ayı başında yapılabileceği belirtiliyor.

Partide tartışılan bir başka konu da büyük kurultayın yerel seçimler sonrasına bırakılması.

Bugüne kadar seçimler öncesi kurultay düzenleme geleneği bulunmayan Kılıçdaroğlu'nun bu öneriye sıcak bakmadığı ve yerel seçimlere yeni bir parti vitrini ile çıkmayı istediği belirtiliyor.

"KURULTAY MYK'Sİ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar ya da pazartesi günü partisinin yeni MYK'sini belirleyecek. Kurultayın sonbaharda yapılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun PM üyeleri arasından belirleyeceği yeni MYK, "Kurultay MYK'si" olacak ve kısa süreli görev yapacak.

Çoğunluğu eski üyelerden oluşması beklenen yeni MYK, mahalle, ilçe ve il kongrelerinin takvime uygun yapılmasını planlayacak.