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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, iki ismin pazar günü yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 18:51
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası
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Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun bu pazar günü yeniden görüşeceği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yapılması beklenen görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

DÜN GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki seçim sonrası ilk kez dün CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesi 19.30'da başlamış, yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirildiği hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilmişti.


Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu

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