Neslihan Atagül'den oğlu Aziz'i paylaştı: 'Bayram şekeri'

Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti.





Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Oğullarına kavuşan Atagül ve Doğulu, bebeklerine Aziz adını verdi.

32 yaşındaki Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına, "Bayram şekeriniz bizden." notunu düştü.





Daha önce yaptığı bir açıklamada annelik duygusunu çocukluğundan beri hissettiğini belirten Atagül, “Çocukluğumdan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum” ifadelerini kullanmıştı.