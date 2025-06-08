Cumhuriyet Gazetesi Logo
Neslihan Atagül'den oğlu Aziz'i paylaştı: 'Bayram şekeri'

Neslihan Atagül'den oğlu Aziz'i paylaştı: 'Bayram şekeri'

8.06.2025 09:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Neslihan Atagül'den oğlu Aziz'i paylaştı: 'Bayram şekeri'

Fatih Harbiye dizisinde tanışarak evlenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift oğullarına Aziz adını verirken, Atagül bayram paylaşımıyla dikkat çekti.

Fatih Harbiye dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti.


Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Oğullarına kavuşan Atagül ve Doğulu, bebeklerine Aziz adını verdi.

32 yaşındaki Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına, "Bayram şekeriniz bizden." notunu düştü.


Daha önce yaptığı bir açıklamada annelik duygusunu çocukluğundan beri hissettiğini belirten Atagül, “Çocukluğumdan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Kadir Doğulu #Neslihan Atagül

İlgili Haberler

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti ilk kez anne baba oldu
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti ilk kez anne baba oldu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşıyor. Ünlü çiftin bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Anne olmak için gün sayıyor... Neslihan Atagül, karnı burnunda yeni pozunu paylaştı
Anne olmak için gün sayıyor... Neslihan Atagül, karnı burnunda yeni pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında evlendiği şarkıcı Kadir Doğulu ile bebeklerini kucaklarına için gün sayıyor.