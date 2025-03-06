Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti ilk kez anne baba oldu

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşıyor. Ünlü çiftin bebekleri sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti ilk kez anne baba oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:43

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül anne oldu. "Kara Sevda", "Fatih Harbiye", "Sefirin Kızı", "Senden Bana Kalan" ve "Gecenin Ucunda" gibi yapımlarla tanınan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

2016 yılında evlenen çiftin bebekleri dünyaya geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Daha önce İtalya’da katıldığı bir programda bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, bir erkek çocuk beklediğini söylemişti. Bebeklerinin ismiyle ilgili fikirleri olduğunu ancak henüz paylaşmak istemediklerini belirten Atagül, "Fikirler var, gönlümüze doğan da var" ifadelerini kullanmıştı.

Atagül, daha önce yaptığı açıklamalarda da çocukluğundan beri erkek çocuğu olacağını hissettiğini dile getirmişti.


Etiketler: #Neslihan Atagül #Kadir Doğulu

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