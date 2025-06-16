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Nihal Candan’ın sağlık durumu kötüleşiyor: Acil vasi atanması gündemde

Nihal Candan’ın sağlık durumu kötüleşiyor: Acil vasi atanması gündemde

16.06.2025 09:49:00
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Haber Merkezi
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Nihal Candan’ın sağlık durumu kötüleşiyor: Acil vasi atanması gündemde

Anoreksiya nervoza teşhisi konulan ve tedaviyi reddeden Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 29 kiloya kadar düşen Candan için ailesi, tedavi sürecinin başlatılması amacıyla acil vasi atanmasını talep etti.

Dolandırıcılık suçundan cezaevine girmesiyle uzun süre kamuoyunun gündeminde yer alan Bahar Candan’ın kardeşi Nihal Candan, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan’ın tedavi süreci ise zorluklarla ilerliyor.

Tedaviyi kabul etmeyen Nihal Candan, ailesini ve yakın çevresini endişeye sevk etti.

Annesi Umut Candan, kızının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sürekli kahve, soda ve sigara içiyor. İnsan canına susamış gibi aptalca hareket ediyor. Serumları çıkartıp atıyor” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

29 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Nihal Candan’ın kilosu 29’a kadar düştü. Ünlü modacı ve yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun kritik seviyede olduğunu duyurdu.


ACİL VASİ TALEBİ

Pınar Kerimoğlu yaptığı açıklamada, “Biraz önce annesi, Sıla, ben ve Tolga ile bir grup konuşması yaptık. Durumu çok kritik. Aileden, özellikle annesi tarafından acil şekilde vasi atanması gerekiyor. Hatta Hande Yener de Adalet Bakanlığı’na yazmış” dedi.

Kerimoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Acilen ve vakit kaybetmeden vasi atanarak tedavi sürecinin başlatılması gerekiyor. Gerçekten çok kritik bir durumda. Allah yardımcısı olsun. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama iç açıcı bir konuşma geçmedi arkadaşlar.”

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