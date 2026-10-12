Penelope Cruz'dan Javier Bardem açıklaması: 'Çok sık birlikte çalışmak istemiyoruz'

Oscar ödüllü oyuncular Penelope Cruz ve Javier Bardem, senaryosunu Florian Zeller'in yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği yeni dramatik gerilim filmi Bunker ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çift, gerçek hayattaki birliktetliklerini kurgusal bir projede sürdürmenin hassasiyetine dikkat çekti.

Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Penelope Cruz, gerçek hayattaki eşiyle kurgusal bir çifti canlandırmanın kendileri için büyük bir karar olduğunu vurguladı. Yönetmen Florian Zeller'in çalışmalarını çok sevdiklerini belirten Cruz, "Onun çalışmalarını çok seviyoruz, ama ilişkimizi korumak için çok sık birlikte çalışmayacağımızı hep söyledik. Bence çok sık birlikte çalışmak çok riskli olurdu" ifadelerini kullandı.

Senaryoyu okuduktan sonra teklife "hayır" demeleri için hiçbir sebep bulamadıklarını aktaran İspanyol yıldız, Zeller'in gerçek ilişkilerini zorla filme sokmaya veya manipüle etmeye çalışmayacağını bildiklerini kaydetti.





"KAVGA SAHNESİ BİZİ ETKİLEDİ"

Filmdeki büyük kavga sahnesinin üç gün süren çekimlerine de değinen Cruz, hazırlık sürecinde yaşadığı hisleri şu sözlerle anlattı:

"Bir şeyler olmaya başladı ve kendimi garip hissetmeye başladım. Elbette bunun sebebi o sahnenin gelecek olmasıydı. Ama ben hep kendimi 'Bu mümkün değil, o sahnenin gelmesi olamaz' diyordum. Artık bunun bizi etkilemesine izin vermeyecek kadar büyüdük, ama yine de bizi etkiledi."

Öte yandan Penelope Cruz ve Javier Bardem ikilisi; bugüne dek Jamón Jamón (1992), Vicky Cristina Barcelona (2008), Loving Pablo (2017) ve Everybody Knows (2018) gibi yapımların da aralarında bulunduğu dokuz filmde birlikte rol aldı. 2007 yılında ilişki yaşamaya başlayan ünlü çift, 2010 yılında evlenmişti ve iki çocuk sahibi.