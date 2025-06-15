Sacha Baron Cohen ile Isla Fisher çiftinin 75 milyon dolarlık boşanma süreci tamamlandı!

Oyuncu çift Sacha Baron Cohen (53) ile Isla Fisher (49), 75 milyon dolarlık boşanma sürecini resmen noktaladı. Çift, boşanmanın sonuçlandığını ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, “Boşanmamız artık sonuçlandı. Birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyoruz ve birbirimize olan büyük saygımızı sürdürerek arkadaş kalmaya ve harika çocuklarımıza ortak ebeveynlik yapmaya kararlıyız. Medyanın çocuklarımızın mahremiyetine saygı göstermeye devam etmesini istiyoruz” denildi.

20 YILLIK İLİŞKİ “TENİS MAÇI” BENZETMESİYLE SONA ERDİ

İkili, 2023 yılında evliliklerini sonlandırmak üzere ortak boşanma davası açmış, bu gelişmeyi Nisan 2024’te açıklamıştı. Ayrılık kararlarını kamuoyuna, “20 yıldan fazla süren uzun bir tenis maçından sonra raketlerimizi bırakıyoruz” sözleriyle duyurdular. Açıklamada ayrıca, “Çocuklarımıza olan bağlılığımızı ve sevgimizi sonsuza dek paylaşacağız” denildi.

İLİŞKİLERİNİ KAMUOYUNDAN UZAK TUTMAYI SEÇTİLER

2001’de tanışan çift, ilişkilerini medyadan uzak tutmayı tercih etti. Fisher, 2022’de verdiği bir röportajda bu tercihi şöyle açıklamıştı:

“İlişkimizi kamuoyuna duyurmayarak ve nasıl tanıştığımızı ya da evliliğimiz hakkında konuşmayarak, bu benim için özel ve değerli bir şey olarak kaldı. Bazı şeyleri kendinize saklamanın güzel olduğunu düşünüyorum.”

ÜÇ ÇOCUKLARIYLA ORTAK EBEVEYNLİK DEVAM EDECEK

Cohen ve Fisher çiftinin üç çocuğu bulunuyor: Olive (2007), Elula (2010) ve Montgomery (2015). Çift, çocukları için arkadaş kalarak birlikte ebeveynlik yapacaklarını vurguladı.