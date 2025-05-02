Boşanma davasında dikkat çeken karar: Sosyal medyada 'bekarım' dedi, ağır kusurlu sayıldı!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:33

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:33

Maddi anlaşmazlıktan kaynaklanan davacı İsmail Z. eşi davalı Yasemin T.’ye boşanma davası açtı.

İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesinde görülen davada yapılan soruşturma ve toplanan delillerde davalı kadının eşine ve ailesine hakarette bulunduğu ayrıca birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı.

Davacı eşin ise kadına sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekar tanıtarak bayan arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi.

Yerel mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda davacı eşin, kadına oranla daha fazla kusurlu olduğu ifade edilen yerel mahkeme kararında İsmail Z.'nin açtığı boşanma davasını kabul etti.

YARGITAY HÜKMÜ BOZDU

Boşanma nedeniyle mevcut menfaatleri zedelenen ve kişilik hakları saldırıya uğrayan davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken kadının bu istekleri mahkemece reddedildi.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesine giden dosyada kadına maddî ve manevî tazminat verilmemesinden dolayı hüküm bozuldu. Daire, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini bekar olarak tanıtan İsmail Z.'nin, ağır kusurlu olduğuna hükmederek, kadına maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verdi.