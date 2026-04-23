Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'dan 'kriz' açıklaması: 'Zorlu bir süreçten geçiyoruz'

23.04.2026 13:36:00
Haklarında çıkan "ayrılık" ve "ihanet" iddialarıyla gündeme gelen Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çifti, sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama yaparak evliliklerinde zorlu bir dönemden geçtiklerini doğruladı. İddiaların aksine süreci kendi içlerinde çözmeye çalıştıklarını belirten çift, spekülatif haberlere itibar edilmemesini istedi.

2022 yılında dünya evine giren ve aynı yıl kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alan Selahattin ve Lara Paşalı çifti, bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündemini meşgul ediyordu. Özellikle 16 Nisan olan evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyadan herhangi bir paylaşım yapmamaları ve Lara Paşalı’nın düğün fotoğraflarını kaldırması, kriz iddialarını güçlendirmişti.

"ZORLU DÖNEMLER YAŞANABİLİR"

Rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı yönündeki iddiaların ardından Selahattin Paşalı, eşiyle ortak imzalı bir metin yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu."

Açıklamanın tamamı:

FOTOĞRAFLARI GERİ YÜKLEDİ

Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirten çift, özel hayatlarına gösterilen hassasiyet için teşekkür etti. Bu ortak açıklamanın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı: Lara Paşalı, sosyal medya hesabından daha önce kaldırdığı düğün fotoğraflarını profiline tekrar yükleyerek "evliliğe devam" mesajı verdi.

Selahattin Paşalı'dan 'Masumiyet Müzesi' itirafı: 'İlk 5 gün yatağımdan sıçrayarak uyandım' Başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in paylaştığı "Masumiyet Müzesi" sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Dizinin 'Kemal Basmacı'sı Selahattin Paşalı, "İlk 5 gün yatağımdan sıçrayarak uyandım. Hayatımda daha önce hiç böyle olmamıştı" dedi.
Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer Paşalı kimdir? Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı ayrıldı mı? Oyuncu eşi Selahattin Paşalı ile boşanacağı iddialarıyla gündemde olan Lara Paşalı, düğün fotoğraflarını sildi. Bir süredir ayrılık haberleriyle konuşulan çift, sessizliğini koruyor. Peki, Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Tümer Paşalı kimdir? Lara Paşalı ve Selahattin Paşalı ayrıldı mı?
Selahattin Paşalı'nın evliliğinde kara bulutlar: Lara Paşalı düğün fotoğraflarını sildi! Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı’nın evliliği üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Rol arkadaşlarıyla adı aşk dedikodularına karışan Paşalı’nın ardından, eşi Lara Paşalı düğün fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırarak boşanma iddialarını güçlendirdi.