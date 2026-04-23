Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'dan 'kriz' açıklaması: 'Zorlu bir süreçten geçiyoruz'

2022 yılında dünya evine giren ve aynı yıl kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alan Selahattin ve Lara Paşalı çifti, bir süredir boşanma iddialarıyla magazin gündemini meşgul ediyordu. Özellikle 16 Nisan olan evlilik yıl dönümlerinde sosyal medyadan herhangi bir paylaşım yapmamaları ve Lara Paşalı’nın düğün fotoğraflarını kaldırması, kriz iddialarını güçlendirmişti.

"ZORLU DÖNEMLER YAŞANABİLİR"

Rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı yönündeki iddiaların ardından Selahattin Paşalı, eşiyle ortak imzalı bir metin yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu."



FOTOĞRAFLARI GERİ YÜKLEDİ

Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirten çift, özel hayatlarına gösterilen hassasiyet için teşekkür etti. Bu ortak açıklamanın ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı: Lara Paşalı, sosyal medya hesabından daha önce kaldırdığı düğün fotoğraflarını profiline tekrar yükleyerek "evliliğe devam" mesajı verdi.