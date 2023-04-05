Selami Şahin kardeşini kaybetti
Sanatçı Selami Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran Selami Şahin, “Acımız büyük” dedi.
Sanatçı Selami Şahin acı bir haberle sarsıldı. Kardeşi İbrahim Şahin’in vefatını duyuran Selami Şahin sosyal medyada beraber oldukları bir fotoğrafı paylaştı.
Selami Şahin paylaşımında, “Kardeşim İbrahim Şahin’i kaybettik. Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
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