Emekli olacağını duyurmuştu... Serdar Ortaç'tan 'namaz' açıklaması

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:28

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:28

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya hesabı üzerinden açtığı bir canlı yayında açıklamalarda bulundu.

53 yaşındaki Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil, 60'larda. Namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler... Ne işe yaradı? Sevap mı işliyorum, günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder" dedi.

MÜZİĞE VEDA EDİYOR

2024'te müziği bırakacağını da söyleyen Ortaç, "2024'te müziği bırakacağım. Ben de köye yerleşeceğim, bu son veda turnem. 60 ili gezip bitireceğim, emekli olacağım" diyerek müzik kariyerini sonlandıracağını açıkladı.



