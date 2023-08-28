Eski eşinden Serdar Ortaç’a yanıt: ‘Kumarı benden çok sevdi’

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:03

Güncelleme: 28.08.2023 - 17:03

Serdar Ortaç’la 19 yaşındayken tanışan ve 2014 yılında da evlenen Chloe Loughnan Ortaç’ın kendisi için yaptığı kötü yorumlara cevap verdi.

Esin Övet ve Timuçin Güner’in Youtube’da yayınlanan programına konuk olan Loughnan şu ifadeleri kullandı:

“Ben 19 yaşında buraya geldim. Aşık oldum çok güzel bir hayatımız, aynı zamanda çok zor bir evliliğimiz vardı. Benim kültürümde çok az kişi boşanıyor, o yüzden sabırlı kalıyorsun. Terapiye gittim, hiçbir zaman boşanmayı düşünmedim ailem de kabul etmezdi. Evleniyorsun çocuk yapıyorsun ve sıkıntın varsa hallediyorsun. O zamanlar çok sabırlıydım, içimde çok mutsuzdum her gün ağlıyordum. Dışarıda her şey süper gibi konuşuyordum. Zor bir hayat yaşadım. Hiçbir zaman kimseye bunu söylemedim.

“KUMARI BENDEN ÇOK SEVDİ”

Herkes ‘A neden çocuk vermiyor’ diyordu. Benim eski kocam kumarı benden çok sevdi. İlk günlerimiz çok zordu. Bazen sabah kalkıyordum kocam Kıbrıs’a kumar oynayama gitmiş. O zamanlar sürekli ailemin yanına dönüyordum insanlar beni suçladı. Kimse düşünmedi ‘belki bir sebebi var’ demedi. Aileme söyledim. Annem en yakın arkadaşım, Türkiye’ye gelince o da gördü. Çok riskli bir hayat, eğer çocuk doğursaydım neler yaşardık bilmiyordum o yüzden çocuk yapmadım.

“TAKILARIMI SATIP KUMARA VERDİ”

Ben Serdar’a güvenmedim, hiçbir zaman kendimi rahat hissetmedim. Ailemi görmeye gidiyordum İrlanda’ya dönüyordum, takılarım gidiyordu. En son resim çekmeye başladım takılarımı. Benim kocam gidip takıları satıp kumar oynuyordu.

“SERDAR’DAN PARA ALMIYORUM”

Nafaka diye bir şey yok. Ben kimseye haciz göndermedim. Nereden çıktı, nasıl başladı bilmiyorum. Ben para alamıyorum eski kocamdan. Ben evden çıkarken kıyafetlerimi bile almadım. Ondan araba, ev istemedim. Sadece ‘kıyafetlerimi kargolayıp gönder’ dedim. Onu bile yapmadı. Eşyalarımı bir yere vermiş, dönmedim diye.

“KAZADAN SONRA ‘NE KADAR ÇİRKİNLEŞTİN’ DEDİ”

Benim için hiçbir şey yapmadı. Kaza yaptığımda ‘bana stres yaptırıyorsun’ dedi. Ben orada ölüm kalım savaşı verdim. Belim kırıldı, yeniden yürümeyi öğrendim. Çok büyük kazaydı. Yüzümden büyük yaralar aldım. Görüntülü konuştuk bana ‘Eskisi gibi güzel olmayacaksın. Nasıl bir kaza yaşadın. İyi ki oldu bu kaza beni yalnız bıraktın’ dedi. ‘O zaman ayrılalım, bu hayatı istemiyorum’ dedim. O zaman kabul etti. ‘Ne kadar çirkinleştin’ dedi. Çok kötü sözler söyledi. Sonra pişman oldu. Normalde insanın kocası koşarak gelmesi gerekir. O ‘konserlerim var’ deyip gelmedi.”